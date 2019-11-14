Администрация Трампа вновь защищает право на жизнь на международной арене

На прошлой неделе администрация президента Дональда Трампа вновь выступила в поддержку законов о запрете абортов в разных странах мира, передает California Family Council. Уже во второй раз Соединенные Штаты исключили терминологию, которая потенциально позволяет финансировать аборты по категории «гуманитарной помощи», из резолюции Совета безопасности ООН о помощи женщинам в кризисных и конфликтных регионах. При администрации Трампа Соединенные Штаты начали работу по вычеркиванию термина «сексуальное и репродуктивное здоровье» из документов Организации Объединенных Наций.

Соединенные Штаты хотели пойти еще дальше и убрать из резолюции все ссылки на документы, упоминающие этот термин. Центр семьи и прав человека цитирует слова постоянного представителя США при ООН Келли Крафт, сказанные после единогласного принятия резолюции: «Мы не можем допустить ни упоминаний “сексуального и репродуктивного здоровья”, ни ссылок на “безопасное прерывание беременности”, ни языка, одобряющего аборты или предполагающего право на аборты».

Согласно Центру семьи и прав человека: Термину «сексуальное и репродуктивное здоровье» позволяли распространяться на условиях сохранения его неоднозначности: не одобряющие абортов страны, главным образом развивающиеся, могли заявлять, что он не включает аборты, и продолжать принимать финансовую помощь по статье «репродуктивного здоровья» от стран-спонсоров.

Эта дипломатическая сделка о намеренной неоднозначности, заключенная в кулуарах ООН, в реальности не соблюдается. Спонсоры, главным образом европейские, определяют данный термин как включающий аборты и финансируют прерывание беременности в рамках гуманитарной помощи. Агентства ООН и их партнеры используют эту неоднозначность, чтобы продвигать аборты даже там, где они запрещены, и выступать за их дальнейшую либерализацию в качестве прав человека — хотя это не входит ни в одно соглашение по правам человека и ни в один официальный мандат подразделений ООН.

Осенью этого года администрация Трампа также выступила против радикальной политики Объединенных Наций в письме, в котором Соединенные Штаты призвали страны ООН присоединиться к США в борьбе против вредоносной политики поддержки абортов.

«Мы по-прежнему глубоко обеспокоены тем, что на некоторых форумах Объединенных Наций предпринимаются агрессивные усилия по реинтерпретации международных соглашений, созданию нового международного права на аборты и распространению международной политики, ослабляющей семью», – говорилось в письме.

Авторы письма просили руководство стран ООН вместе с Соединенными Штатами позаботиться о том, чтобы все нации могли «определять для себя наилучший способ защитить нерожденных детей и сохранить семью в качестве основы общества, жизненно важной для здоровья и процветания детей».

Помимо этого, они выразили озабоченность уменьшением роли родителей в жизни детей, когда речь идет о таких темах как сексуальное образование. Также в письме указывалось на то, что расплывчатые фразы, такие как термин «сексуальное и репродуктивное здоровье», могут применяться для принуждения других стран к принятию абортов.