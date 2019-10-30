Сервис сверхбыстрой доставки продуктов Amazon Fresh, до недавнего времени стоивший $14.99 в месяц, теперь будет бесплатным для всех клиентов Amazon Prime. Об этом компания объявила во вторник в своем официальном блоге.

«Доставка продуктов — одно из самых быстрорастущих направлений бизнеса Amazon, и мы считаем, что она станет одним из самых любимых преимуществ для подписчиков Prime», – сказала вице-президент отдела доставки продуктов Amazon Стефани Лэндри.

Сегодня услуги заказа продуктов на дом доступны жителям более чем 2 000 городов США. Список этих городов непрерывно растет, а время получения заказа, наоборот, сокращается: в большинстве мест покупатели могут выбрать 1- или 2-часовую доставку.

Ранее сообщалось о том, Amazon планирует доставлять товары с помощью дронов.