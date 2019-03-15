В штате Вашингтон готовится законопроект о введении всестороннего сексуального образования в местные школы, включая первые классы и также дошкольные образовательные учреждения. Акт о введении всестороннего сексуального образования, которое соответствует стандартам здравоохранения и образования штата Вашингтон и включает тему «утвердительного согласия».

Готовящийся закон призван пропагандировать здоровые отношения, основанные на взаимном уважении и любви и свободные от насилия, принуждения и запугивания, а также преподавать методы распознавания и борьбы с поведением, сопутствующим сексуальному насилию. Авторы билля также подчеркивают важность утвердительного согласия, означающего осознанное и добровольное решение об участии в сексуальной активности.

Согласно акту, к 1 сентября 2020 года все государственные школы должны предоставлять в качестве неотъемлемой части школьной программы всестороннее сексуальное образование, являющееся основанным на фактах, точным с медицинской и научной точек зрения, подходящим по возрасту и содержащее информацию и определенные рекомендации.

Вся информация, рекомендации и учебные пособия по сексуальному образованию должны быть точными с медицинской и научной точек зрения.

«Точность с медицинской и научной точек зрения» означает информацию, которая проверена или поддерживается исследованиями, проведенными с помощью научных методов, опубликована в рецензируемых изданиях и признана точной и объективной профессиональными организациями и агентствами, занимающимися вопросами сексуального здоровья — включая Американский колледж акушерства и гинекологии, Службу здравоохранения и Федеральные центры по контролю и профилактике заболеваний, отмечается в законопроекте.

Согласно тексту законопроекта данные рекомендации будут включать как мотивацию к воздержанию, так и иные методы предотвращения нежелательной беременности и заболеваний, передаваемых половым путем.

Воздержание не может преподаваться в отрыве от сведений о противозачаточных средствах и профилактике заболеваний, считают законодатели штата.

По словам авторов нововведения, государственные школы могут использовать отдельных сторонних преподавателей или подготовленные учебные программы для преподавания различных областей курса сексуального образования, при условии, что все преподаватели, учебные программы и пособия удовлетворяют требованиям данного раздела.

Другими словами, всестороннее сексуальное образование должно соответствовать учебным стандартам штата Вашингтон и принятым в январе 2005 года рекомендациям, разработанным Службой здравоохранения и Службой суперинтенданта народного образования.

Родители или опекуны, желающие освободить своих детей от любых внесенных в расписание уроков всестороннего сексуального образования, могут сделать это, подав письменное заявление в совет директоров своего школьного округа.

Впрочем, в случае принятия, закон предусматривает определенные свободы каждому из школьных округов.