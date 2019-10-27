Как русскоязычный иммигрант служит в полиции Сан-Матео

Михаил Веников – полицейский в городе Сан-Матео, недалеко от Сан-Франциско. Он служит в специальном подразделении по борьбе с отмыванием денег и торговлей людьми. В полицию Михаил пришел после армии, пройдя Ирак и Афганистан.

Среди коллег он легендарная личность, его энергии хватило бы на десятерых: Михаил основал организацию Ranger Road, которая помогает ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и преодолевать посттравматический синдром, а еще он боец и тренер смешанных боевых искусств, говорится в специальном репортаже Голоса Америки.