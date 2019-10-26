По мнению ученых, в Калифорнии в любой момент может произойти следующее крупное землетрясение с разрушительными последствиями. Поэтому неудивительно, что любая необычная тектоническая активность вызывает опасения — не является ли она предвестником стихийного бедствия?

На прошлой неделе сейсмологи из Калифорнийского института технологии опубликовали результаты спутниковых наблюдений, говорящие о том, что разлом Гарлок, проходящий по пустыне Мохаве в южной части Калифорнии, впервые за историю его изучения проявил активность. Этот разлом способен вызвать землетрясение магнитудой до 8 баллов, однако в настоящее время он равномерно движется с низкой скоростью без подземных толчков.

Причиной этих резких изменений, согласно результатам исследования, стала дестабилизация, вызванная серией июльских землетрясений на соседних разломах.

«Мы знаем, что разломы влияют друг на друга, – сказал директор сейсмологической лаборатории Университета Калифорнии в Беркли Ричард Аллен. – Два землетрясения в районе Риджкрест были достаточно сильными и находились достаточно близко к разлому Гарлок, поэтому неудивительно, что вызванные ими изменения в полях напряженности вызвали заметный эффект».

Напомним, что землетрясение магнитудой 4.5 балла зафиксировано в районе Залива Сан-Франциско. Эпицентр землетрясения находился рядом с разломом Хейуорд.