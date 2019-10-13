В прошлую пятницу губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал законопроект, который консервативные общественные организации штата называют «опасным» и «непроверенным». Билль SB 24 обязывает клиники государственных колледжей и университетов предоставлять студентам средства для химического прерывания беременности.

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Спонсором данного законопроекта выступила сенатор Конни Лейва, демократ из округа Сан-Бернардино. Ее предыдущий билль аналогичного содержания, SB 320, был отклонен бывшим губернатором Джерри Брауном, поскольку, по его словам, не являлся необходимым. У студентов, как указал Браун, уже есть доступ к клиникам соответствующего направления, которые находятся не дальше 5-7 миль от кампусов высших учебных заведений Калифорнии.

«Ньюсом проигнорировал своих собственных финансовых экспертов. Он проигнорировал мудрость губернатора из своей собственной партии, пробывшего на своем посту два срока. Он проигнорировал мнение руководителей университетов, которые не желали нести ответственность и расходы за аборты на кампусе, – сказал президент организации California Family Council Джонатан Келлер. – К сожалению, похоже, что приверженность губернатора таким дискредитированным группам как Planned Parenthood пересилила обеспокоенность превращением крупнейшей системы высшего образования Америки в сеть клиник для химических абортов».