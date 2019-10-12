ФБР предупреждает пожилых граждан об участившихся случаях финансового мошенничества

Федеральное бюро расследований предупредило американских граждан об участившихся случаях финансового мошенничества, жертвами которого становятся пожилые люди. Ежегодные потери от этой незаконной деятельности, как сообщается в объявлении на официальном сайте Центра по приему жалоб об интернет-преступлениях, составляют более 3 миллиардов долларов.

Распространение электронных технологий облегчило работу мошенников, однако набор используемых ими трюков остается по большей части неизменным с незапамятных времен. Пожилых людей могут обмануть «объявление о поиске романтического партнера», «попавший в беду сын или внук», «выигрыш в лотерее», «звонок из Налоговой службы» или вполне легитимная на первый взгляд реклама по радио или ТВ.

Для защиты от мошенников рекомендуется следующее:

– оставайтесь бдительными и прекращайте разговор при попытке вас обмануть;

– перед тем, как принять заманчивое предложение, сделайте поиск в Интернете — если это мошенничество, то другие люди скорее всего уже сообщили о нем;

– не поддавайтесь на убеждения сделать что-то «немедленно»;

– с осторожностью относитесь к незапрошенным звонкам, письмам и другим предложениям;

– не давайте и не посылайте незнакомым людям и фирмам никакие ценности (деньги, чеки, подарочные сертификаты) или личную информацию;

– устанавливайте на свой компьютер проверенные антивирусные программы и регулярно обновляйте их;

– пользуйтесь блокировщиками рекламы для предотвращения случайных кликов на «всплывающие окна», которые часто используются для распространения вредоносных программ;

– не открывайте электронные письма с незнакомыми вложенными файлами, избегайте посещения подозрительных сайтов;

– если злоумышленник получил доступ к вашему компьютеру или личным данным, немедленно позвоните в банк и примите меры по защите своего счета.

ФБР напоминает, что сообщить о случаях финансового мошенничества можно на специальном сайте федерального федомства.