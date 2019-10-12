Церковь Northview Church в штате Индиана в сотрудничестве с нью-йоркским благотворительным фондом RIP Medical Debt собирается оплатить долги за медицинские услуги для семей из Индианаполиса, Кармела, Лафайетта и других городов, где открыты отделения церкви.

Изначально было объявлено о погашении долгов на сумму в $2 млн для 2 500 семей, оказавшихся в трудном положении из-за долгов за лечение. Однако дополнительные пожертвования, поступившие от прихожан, позволили расширить эти планы более чем вдвое. В ближайшие несколько недель 5940 семей — не обязательно прихожан Northview — найдут в своих почтовых ящиках приятный сюрприз: документы о полностью погашенной задолженности.

«Это отличный пример того, как церкви на практике помогают нуждающимся, демонстрируя любовь Господа», – сказал старший пастор Northview Church Стив По.