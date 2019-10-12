Как сообщает CNN в эксклюзивном репортаже, Федеральное бюро расследований США ищет говорящих по-русски агентов для борьбы с иностранными разведчиками.

Фото: CNN/Facebook

По словам информагентства, федеральное ведомство разместило в Фейсбуке серию объявлений, призывающих рекрутироваться в агенты службы безопасности. Впрочем, в этих объявлениях владеющим русским языком сразу бросались в глаза грамматические ошибки.

В частности, в рекламных постах можно было увидеть фотографии и рисунки с таким надписями, как «Ради вашего будушего, вашего будушего, вашй семъи!» или «Время наводить Мосты».

В данный момент объявления неактивны, но ссылки в них, как указывает CNN, вели на официальную страницу программы контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне. Главной задачей этой программы является защита американского народа «путем идентификации и устранения деятельности враждебных служб внешней разведки».

«ФБР получает наиболее эффективные разведовательные данные для борьбы с этой угрозой из информации полученной от общественности. Если у Вас есть информация которая поможет ФБР выполнить свою задачу, пожалуйста, посетите наш офис лично по адрессу […]», – говорится на странице вашингтонского отделения Бюро (орфография и пунктуация авторов сохранены).