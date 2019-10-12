Посольство России в США опубликовало объявление о составлении списков ветеранов Второй мировой войны, проживающих в Америке. В официальном обращении идет речь о советских военнослужащих, партизанах, тружениках тыла и других участниках войны.

«Уважаемые соотечественники! Обращаемся к вам с просьбой помочь в составлении актуализированных списков проживающих в США ветеранов для вручения юбилейной медали “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.”, – говорится в тексте обращения. – Будем благодарны за направление до конца октября этого года сведений о ветеранах Великой Отечественной войны (как о гражданах Российской Федерации, так и иностранных), как непосредственных участниках боевых действий, так и партизанах, тружениках тыла, жителях и защитниках блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узниках концлагерей».

Также разыскиваются ветераны, получившие медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «За трудовое отличие», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За оборону Одессы» и другие награды.

Кроме этого, российский МИД намеревается собрать списки «граждан иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, сражавшихся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооружённых сил СССР».