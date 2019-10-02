Ивана Ярмолича и его сестру Наталью родители привезли в США из Беларуси в 1993 году, когда политическая и религиозная обстановка на их родине стала неспокойной. Они выбрали своим новым домом город Мизула в штате Монтана, где благодаря помощи местной церкви обосновались более двух сотен русскоязычных беженцев. Об этом пишет издание Great Falls Tribune.

Фото: Tribune Photo/Enya Spicer

По информации издания, год назад Иван начал процесс по получению американского гражданства, который в прошлую среду должен был завершиться торжественной церемонией в суде округа Каскейд — но судьба чуть не сыграла над ним недобрую шутку.

По дороге в Грейт-Фоллз, где находилось здание суда, машина Ивана и Натальи сломалась. Эвакуатор смог бы приехать за ними только через час, и похоже было, что на долгожданную церемонию будущие американцы опоздают. Но поблизости оказался полицейский Дорожного патруля Монтаны, который посочувствовал беде брата и сестры и успел довезти их до здания суда за целых семь минут до начала мероприятия.

Обычно федеральный суд — не самое подходящее место для хорошего настроения, но в тот день улыбки сияли на лицах всех 25 человек из разных уголков мира, приехавших в Грейт-Фоллз, чтобы официально стать гражданами Америки, сообщают журналисты.