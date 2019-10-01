В Портленде, штат Орегон, проживает одна из крупнейших славянских общин страны, однако в местных клиниках всегда не хватало персонала, говорящего на языке этой диаспоры. Благодаря усилиям организации Adventist Health Portland ситуация начинает меняться к лучшему.

Фото: gleanernow.com

В нескольких клиниках Adventist Health теперь есть сотрудники, говорящие по-русски. Недавно отделение неотложной помощи добавило в штат русскоязычных навигаторов, чтобы заботе о пациентах-славянах не препятствовали языковые и культурные барьеры. Благодаря этой программе были спасены от смерти и инвалидности два русскоязычных пациента, которые вначале крайне неохотно принимали лечение.

Эти пациенты прибыли в отделение неотложной помощи с интервалом в несколько минут. У одного из них была сильнейшая головная боль, и он нуждался в переливании крови. Пациент отказывался от этой процедуры, потому что не верил, что переливание может помочь, и не хотел принимать «кровь другого человека». Слабеющий мужчина поделился историей своей жизни с навигатором Ириной Клименко.

Дежурный врач Сара Лэрри вкратце описала Клименко основные принципы переливания крови. После этого Ирина связалась по телефону с женой пациента, объяснила ей необходимость переливания и дала семейной паре возможность обсудить возможные варианты наедине друг с другом.

После разговора с женой мужчина перестал сопротивляться. Он прошел необходимые процедуры и был переведен в госпиталь Орегонского университета медицины и науки для дальнейшего лечения.

Тем временем другая русскоязычная пациентка отказывалась лечить свою ногу с серьезно воспалившейся раной. Женщина не принимала назначенные врачом антибиотики, и воспаление заметно усилилось. Кроме того, уже в отделении неотложной помощи она отказывалась от рентгеновского снимка и инъекции обезболивающего, поскольку считала, что это «вредно для здоровья».

Флеботомист Эммануэль Джамани, владеющий русским языком, помолился вместе с пациенткой и выслушал рассказ о ее недоверии к больницам. Джамани воспользовался этой возможностью, чтобы помочь пациентке проникнуться доверием к Ирине. Он объяснил, что основная роль навигатора заключается в выборе лечения, наилучшего для пациента — не для врача и не для госпиталя.

К тому времени, как Ирина Клименко освободилась и смогла поговорить с женщиной, пациентка была готова к лечению и согласилась сделать рентгеновский снимок и лечь в госпиталь. Она по-прежнему не хотела принимать обезболивающее средство, и врачи пошли навстречу ее желаниям.

Выдержки статьи Энтони Уайт (North Pacific Union Conference), диджитал-координатора Северо-Тихоокеанского Объединения, опубликована с разрешения Gleaner/GleanerNow.com.