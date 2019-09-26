Русский фестиваль состоится в Сакраменто

Свято-Вознесенская церковь Сакраменто (Holy Ascension Russian Orthodox Church of Sacramento) приглашает на 6-й ежегодный Русский фестиваль, который состоится в субботу, 12 октября по адресу: 714 13th Street, Sacramento 95814.

На празднике будут представлены традиционные русские искусства и ремесла, а также множество блюд русской кухни, приготовленных талантливыми прихожанками: куриные котлеты, пельмени, блинчики, пирожки, салат «Оливье», маринованные огурцы, медовые и вафельные торты. На улице взрослых будут ждать шашлык и плов, а детей — хот-доги.

Гостей фестиваля порадует живая музыка, песни, танцы, экскурсии по церкви, а также уроки искусства и ремесел. Все мероприятие задумывается как семейное времяпрепровождение, интересное и взрослым, и детям.

Фестиваль начнется в 11 часов утра и продолжится до 5 вечера. Цена билета: $5 для взрослых, $3 для студентов, бесплатный вход для детей младше 12 лет.