Международная инициатива «Бессмертный полк», посвященная чествованию памяти участников Второй мировой и Великой Отечественной войн, официально зарегистрировалась в Соединенных Штатах Америки как общественная организация.

Начиная с 2012 года «Бессмертный полк» известен как уникальная мемориально-патриотическая акция, посвященная чествованию памяти ветеранов Второй мировой войны и празднованию Великой Победы в этой войне. В 2015 году движение вышло за пределы России, а в 2016 году стало проводиться уже в 42 странах мира.

Ежегодно тысячи людей в Соединенных Штатах принимают участие в шествии с портретами героев войны, символизирующими личную память об этих трагических, но триумфальных событиях.

В конце 2018 года координаторы акции совместно с общественными организациями и культурными активистами Америки приняли решение о регистрации движения в формате организации под названием «Бессмертный Полк США», что придало бы движению официальный статус с точки зрения американского законодательства.

Как пояснил председатель Совета координаторов организации Тимофей Яновский, данный шаг с одной стороны будет способствовать продвижению инициативы в Соединенных Штатах на законных основаниях, а с другой стороны предоставит правовую защиту ее организаторам, координаторам и рядовым участникам.

«Мы, как наследники Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войне, считаем особенно значимым право чтить память наших близких, отдавших жизни за мирное небо над головой, в том числе и в этой стране. Проживая в Соединенных Штатах, мы уделяем особое внимание тому, чтобы наша акция проводилась в полном соответствии с американским законодательством, поскольку только это способно обеспечить нам полноценную реализацию нашего права и улучшение отношений между Россией, всеми постсоветскими республиками и США.

Для нас важно, чтобы наши американские друзья совместно с нами чтили память своих ветеранов, поскольку Соединенные Штаты были ближайшим союзником Советского Союза во Второй мировой войне. Наша инициатива принципиально находится вне политики и коммерции, и мы открыты для сотрудничества со всеми организациями и частными лицами, для которых значима наша общая история и память», – пояснил Тимофей Яновский.

По словам организаторов, к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая будет отмечаться 9 мая 9 мая 2020 года, организация планирует завершить регистрацию права на использование названия «Бессмертный полк». Фактически это станет официальным признанием «Бессмертного полка» в качестве не только российской или международной, но и американской инициативы.