Иммигранты попались на мошенничестве с системой медицинского страхования Medicare

Федеральная прокуратура предъявила обвинения по очередному уголовному делу о мошенничестве с системой медицинского страхования Medicare. Фигурантами дела выступают аптека G & A Somerton Pharmacy LLC, ее владелец Полина Ходак и главный фармацевт Инесса Лернер.

Как утверждают государственные обвинители, с 2009 по 2015 год аптека предъявляла программе Medicare заведомо ложные счета за лекарства, которые на самом деле не выдавались пациентам. В числе этих лекарств были средства от заболеваний желудка и легких, а также препарат для облегчения симптомов болезни Альцгеймера и жизненно необходимый страдающим диабетом инсулин. Общая сумма неправномерно выставленных счетов превысила 1 миллион долларов.

У обвиняемых — если это одобрит суд — остается возможность решить дело во внесудебном порядке. Для этого Полина Ходак и ее компания должны будут возместить нанесенный государству ущерб в сумме 1,3 млн долларов. Кроме этого, им будет на 10 лет запрещено получение денег от Medicare и любых других программ страхования финансируемых из федерального бюджета. Инессе Лернер придется взять на себя серьезные обязательства по недопущению подобных нарушений в будущем.