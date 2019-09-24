Трамп заблокировал военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение руководителю своего аппарата Мику Малвэни заблокировать выделение военной помощи Украине в размере почти 400 миллионов долларов по меньшей мере за неделю до телефонного разговора, в ходе которого он якобы требовал от президента Украины Владимира Зеленского расследовать деятельность сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом сообщили газеты Washington Post и New York Times.

Ссылаясь на трех неназванных высокопоставленных чиновников администрации, газеты сообщили, что сотрудники Административно-бюджетного управления Белого дома передали распоряжение Трампа в Госдепартамент и Пентагон на межведомственном совещании в середине июля.

Они пояснили, что у президента есть некие «опасения», и он хочет проанализировать целесообразность этих расходов, говорится в публикациях.

Согласно газетам, сотрудникам администрации было поручено сообщить законодателям, что задержки являются частью «межведомственного процесса», но не давать им никакой дополнительной информации, что и происходило почти два месяца, пока 11 сентября средства не были разблокированы.

Появление распоряжения Трампа о приостановке помощи за неделю до его разговора с Зеленским 25 июля, вероятно, вызовет вопросы о мотивах его решения и усилит подозрения на Капитолийском холме, что Трамп пытался использовать одобренную Конгрессом помощь для нанесения ущерба политическому сопернику, сообщает Голос Америки со ссылкой на Washington Post.

Между тем, как сообщает пресс-служба президента Украины, Владимир Зеленский прибыл в США для участия в очередном саммите Ассамблеи ООН.