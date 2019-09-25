Жителя Пенсильвании подозревают в мошенничестве с госаукционами

Против жителя Пенсильвании Игоря Юрковецкого выдвинуты обвинения в мошенничестве на государственных аукционах GSA, на которых федеральные агентства продают частным фирмам ставшее ненужным оборудование.

С 2012 по 2018 год Юрковецкий и его сообщник (которому также были предъявлены обвинения) препятствовали другим покупателям делать ставки на аукционах GSA, что позволяло мошенникам приобретать интересующие их лоты по заниженным ценам.

Юрковецкий согласился сотрудничать с правосудием в продолжающемся расследовании. По действующим законам ему грозит до 10 лет тюрьмы плюс крупный штраф.

«Сегодня был привлечен к ответственности еще один участник сговора, лишающего налогоплательщиков и федеральное правительство плодов здоровой конкуренции, – сказал помощник генерального прокурора Макан Дельраим. – Эти обвинения не станут последними в данном расследовании. Министерство юстиции и правоохранительные органы намерены бороться со всеми, кто мошенничает со ставками на правительственных аукционах».