Женщина сорвала сессию Сената с криком: “Кровь детей на ваших руках!”

Вечером 13 сентября в палате заседаний Сената Калифорнии в Капитолии штата произошел инцидент, в ходе которого одна из протестующих, наблюдавших за ходом дебатов, бросила в законодателей предмет женской гигиены, пропитанный кровью.

Нарушительница была арестована без применения силы. Ей были предъявлены следующие обвинения в преднамеренном прерывании официального заседания в Капитолии штата, нападение, вандализме, создании помех использованию государственного здания, преднамеренное прерывание собрания Легислатуры.

Нарушительницей оказалась 43-летняя Ребекка Ли Далелио, которая заявила, что на законодателях лежит “кровь погибших детей”.

Напомним, что 13 сентября Сенат Калифорнии рассматривал законопроект об обязательной вакцинации населения.