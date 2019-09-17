В Сьерра-Неваде выпал первый в этом сезоне снег

Сильные грозы проходят на юго-востоке округа Саттер, северо-западе Эль-Дорадо, в центральной западной части Плейсера, центральной южной части Юбы и на юго-западе Невады.

Фото: NPS

Сообщается о мощном грозовом фронте, двигавшемся со скоростью 10 миль в час.

Также метеорологи зафиксировали ветер интенсивностью более 30 миль в час и град размером в половину дюйма, а также сильные дожди. По всей линии Сьерра-Невады пошел снег – от озера Кратер в штате Орегон, до Тахо в Калифорнии. Проливные дожди во время шторма могут вызвать локальные наводнения. Избегайте затопленных автодорог, предупреждает Национальный метеорологический центр.

По информации специальных служб, у подножий холмов и на открытых участках создалась особо опасная ситуация из-за низкой влажности и сильных ветров. Вновь возникающие пожары способны быстро выходить из-под контроля, и в некоторых случаях люди могут не успевать эвакуироваться.

Избегайте деятельности, которая может привести к возгоранию сухой растительности, такой как стрельба по мишеням или разжигание костров. Соблюдайте введенные местными властями противопожарные ограничения, говорится в сообщении Национального центра.