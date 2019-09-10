На этой неделе губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подписал билль SB 276, ужесточающий требования к иммунизации детей.

Фото: Офис губернатора Калиофорнии

Основной целью этого законопроекта, предложенного сенатором Ричардом Паном, является борьба с фиктивными освобождениями от прививок. После того, как в 2015 году в штате был принят закон, отменяющий освобождение от вакцинации по личным и религиозным мотивам, некоторые врачи воспользовались моментом и начали за определенную плату выдавать родителям справки, позволяющие их детям оставаться непривитыми в связи с якобы имеющимися у них противопоказаниями.

Согласно положениям SB 276, до 1 января 2021 года в штате должна быть разработана система строгого учета освобождений от вакцинации. Справки за подписью врачей, выдавших необычно высокое количество освобождений (более 5 за календарный год), будут дополнительно проверяться службой здравоохранения. Брать какую-либо плату за выдачу справки или за сопутствующий медосмотр запрещается.

Лидер Сената Тони Аткинс поблагодарила губернатора Ньюсома за принятие билля, который она назвала «важной мерой по защите безопасности и благосостояния общества».

Сообщается, что противники закона вышли на демонстрацию протеста. Несколько человек арестовано.