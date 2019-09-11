California Family Council: политики совершают “фанатические нападки” на верующих

В Калифорнии продолжается обсуждение резолюции ACR 99, за принятие которой на прошлой неделе проголосовал Сенат штата. Авторы резолюции недвусмысленно обвиняют «определенные группы общества», включая психологов и пасторов, в непропорционально высоком количестве самоубийств и случаев депрессии среди представителей ЛГБТК-сообщества. Так называемую конверсионную терапию, то есть помощь пациенту или прихожанину в изменении его сексуальной ориентации, законодатели со ссылкой на «ведущие медицинские организации» объявляют «неэффективной, неэтичной и вредоносной».

Язык резолюции вызвал возмущение консервативных общественных групп штата. Организация California Family Council назвала содержащиеся в резолюции высказывания «клеветой» и «фанатическими нападками» на верующих.

В Сенате за ACR 99 отдали свои голоса исключительно представители Демократической партии. Из одиннадцати республиканцев семеро проголосовали против, остальные четверо воздержались. Несколько сенаторов, в том числе Андреас Боргеас и Джон Моорлак, выразили обеспокоенность возможным конфликтом резолюции с Первой поправкой, однако лидер республиканского меньшинства Шеннон Гроув попыталась сгладить острые углы. В своем выступлении перед коллегами она акцентировала внимание на строках резолюции, призывающих религиозных лидеров «относиться к вопросам ЛГБТК с позиции любви и сострадания».