Церкви обеспокоены школьной программой сексуального образования

Церкви Северной Калифорнии проводят серию лекций на тему сексуального образования школьников. Как сообщили организаторы мероприятий “Славянскому Сакраменто”, одно из событий состоится в пятницу, 13 сентября в Русской баптистской церкви Западного Сакраменто (Bryte Church). Похожее мероприятие, с участием известных христианских правозащитников и пасторов пройдет в городе Конкорд 14 сентября.

Текущую программу сексуального образования школьникам штата Калифорния принесли два закона: SB 48 (2011 год), озаглавленный «Закон о равенстве» или «Закон о справедливости», и AB 329 (2015 год), он же «Закон о здоровье молодежи Калифорнии». Эти два билля объединенными усилиями объявляют равенство законом.

“Видите ли, обучая детей любому предмету, вы обязаны преподавать равенство, в том числе «сексуальное равенство». Следовательно, когда вы упоминаете на уроке «вагинальное сношение» — имея в виду не секс как таковой, а воспроизведение себе подобных — вы обязаны рассказать и об «анальном и оральном сексе», и о всех других видах секса, включая «игры с кровью». И да, это означает, что определенная часть школьного расписания посвящена бондажу, мастурбации и множеству других подобных вещей”, – комментирует принятый законопроект общественная активистка Денис Пурше.

В 2015 году Легислатура без лишней огласки приняла AB 329, «Закон о здоровье молодежи Калифорнии», обязывающий государственные школы принять программу, отрицающую фиксированные гендеры, подтверждающую приемлемость однополых интимных отношений и обучающую опасным формам сексуальной активности. Цель этого закона и его Программы полного сексуального образования — сексуализация детей, начиная с детсадовского возраста.

“Родители, а не государство, несут основную ответственность за привитие детям морали, в особенности касающейся интимных отношений между людьми. Мы признаем роль государственных школ в преподавании биологии, анатомии и профилактики венерических заболеваний, но Закон о здоровье молодежи заходит гораздо дальше. Мы раскрываем истинную, неприкрытую сущность Закона о здоровье молодежи и Программы полного сексуального образования, поскольку информированные родители смогут лучше заботиться о благополучии своих детей, – заявляет Пурше. – Мы считаем, что секс является одной из самых личных из всех человеческих практик, и что сексуальное выражение неотделимо от мировоззрения и связанных с ним ценностей. Мы считаем, что родители, а не государство, несут основную ответственность за привитие этого мировоззрения и ценностей своим детям, в особенности когда эти ценности связаны с интимными отношениями и гендерными ролями. Мы признаем роль государственных школ в преподавании биологии, анатомии и профилактики венерических заболеваний, но Закон о здоровье молодежи заходит гораздо дальше. Мы считаем, что когда родители узнают об истинной природе Закона о здоровье молодежи и его реализации, они будут искать альтернативные варианты, заботясь о благополучии своих детей”.

Денис Пурше добивается принятия закона о транспарентности основ школьной программы сексуального образования в штате Калифония.