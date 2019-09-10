Федеральное управление по санитарному надзору (FDA) совместно с местными службами здравоохранения ведет расследование вспышки серьезных легочных заболеваний, связанных с электронными сигаретами. Пациенты страдают от таких симптомов как кашель, одышка, тошнота, диарея, хроническая усталость и потеря веса. Первопричина этих заболеваний пока не найдена, однако известно, что все пострадавшие пользовались электронными сигаретами. Еще об одном фатальном случае сообщают власти штата Канзас.

На сегодняшний день выявлено более 450 случаев в 33 штатах США и на Виргинских островах, в том числе 5 смертей в Калифорнии, Иллинойсе, Индиане, Миннесоте и Орегоне. У пациентов не было найдено инфекционных заболеваний, следовательно, причиной недуга скорее всего являются химические вещества. Многие из пострадавших пользовались электронными сигаретами для приема каннабиноидов, однако эксперты не смогли связать причину заболеваний с определенным веществом или моделью устройства.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) выпустили следующие рекомендации:

– детям, молодежи и беременным женщинам не следует пользоваться электронными сигаретами;

– некурящим взрослым не следует начинать пользоваться электронными сигаретами;

– вещества для электронных сигарет (в том числе содержащие каннабиноиды) не следует покупать у уличных дилеров;

– электронные сигареты и жидкости для них не следует каким-либо образом модифицировать;

– бросать курение табака следует с помощью научно признанных методов, в том числе психологических консультаций и сертифицированных лекарственных средств.