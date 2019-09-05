В эту среду Сенат Калифорнии 28 голосами против 6 принял резолюцию под номером ACR 99, которая возлагает на «религиозные группы» вину в «непропорционально высоком количестве самоубийств, попыток самоубийства, депрессий, отторжения и изоляции среди представителей ЛГБТК-сообщества».

Резолюция называет любые попытки терапии, направленной на изменение сексуальной ориентации, «неэффективными, неэтичными и причиняющими вред» и призывает всех калифорнийцев — в особенности пасторов, преподавателей, законодателей и активистов — к равному отношению ко всем людям.

Не все жители штата восприняли резолюцию ACR 99 положительно. Некоторые консервативные общественные группы называют ее «нападением на людей веры».

«Впервые за всю долгую и богатую религиозную историю Калифорнии законодатели штата заняли официальную позицию, выделяющую и очерняющую церкви и верующих людей за несогласие с сексуальным образом жизни других и за попытки помочь тем, кто ищет совета и помощи в избавлении от нежеланных сексуальных влечений», – говорится в сообщении, распространяемом консервативной организацией Capital Resource Institute.

Отдельные законодатели также не согласны с авторами резолюции. К примеру, сенатор Андреас Боргеас из Фресно в ходе дебатов предупредил своих коллег, что они «вступают на опасную территорию», отказывая людям в гарантированных Первой поправкой правах.