Полиция Лонг-Айленда (Нью-Йорк) сообщает об аресте жителя Хиксвилла за преступное присвоение полномочий, которое произошло 16 августа 2019 года в Хиксвилле.

По сообщению следователей, обвиняемый Валерий Портлок, 25 лет, проживающий в штате Нью-Йорк, ехал по улицам Хиксвилла на седане Nissan Sentra черного цвета. С помощью гудка и световых спецсигналов он попытался остановить фургон, в котором находились следователи Департамента полиции округа Нассо.

Полицейские назвали себя и подошли к автомобилю обвиняемого. Обвиняемый скрылся с места происшествия, совершив резкий маневр в потоке машин, и не подчинился приказу остановиться, отмечается в рапорте местной полиции. Затем он продолжил двигаться с высокой скоростью по шоссе Лонг-Айленд-Экспрессуэй. Сотрудники Дорожного патруля округа Нассо вскоре остановили машину обвиняемого. Валерий Портлок был арестован без каких-либо инцидентов.

Валерий Портлок обвиняется в присвоении должностных полномочий, создании угрозы безопасности и незаконном бегстве от сотрудника полиции, а также во множественных нарушениях правил дорожного движения.