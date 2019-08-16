Рекордная жара установилась в Калифорнии

Рекордная жара в Калифорнии: Национальная метеорологическая служба предупреждает об экстремально жаркой погоде, которая установилась в эти дни в Северной и Южной Калифорнии. В некоторых регионах температура достигает 120 градусов по Фаренгейту (+49 по Цельсию) в тени.

Подобные условия наблюдаются на всей территории штата — от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско на побережье и от Бейкерсфилда до Сакраменто в глубине континента.

Сообщается, что в субботу и воскресенье во многих городах дневные температуры достигнут 119°F (48°C).

Власти Сан-Франциско считают, что учащение случаев экстремальной жары стало следствием изменения температурного климата города.

«Моделирование изменений климата говорит о том, что жара будет наступать чаще и длиться дольше. Более того, во время жары 2006 года в городе были выявлены слабые места, связанные с недостатком психологической и технической готовности к периодам экстремальных температур, – говорится в заявлении городской администрации. – Жителям Сан-Франциско редко приходится испытывать жару, поэтому наши организмы испытывают дополнительные сложности с адаптацией, что может увеличивать риск возникновения связанных с жарой заболеваний и даже привести к смерти. Также у нас нет достаточного количества помогающего адаптации технического обеспечения — к примеру, систем центрального кондиционирования воздуха — из-за прохладного климата и большого количества старого жилья».

Специалисты советуют по возможности оставаться в прохладе и избегать физических нагрузок, пить достаточное количество воды, носить светлую одежду и головные уборы. В самое жаркое время суток — с 10 утра до 4 дня — не рекомендуется находиться на улице.

Также полезно воздерживаться от употребления сахара, кофеина, спиртных напитков и продуктов с высоким содержанием белков.

Обращайте внимание на признаки теплового удара: бледность кожного покрова, усталость, слабость, головокружение, головная боль, обморок, мышечные судороги, обильное потоотделение. При возникновении проблем со здоровьем немедленно позвоните в службу 911.