Международный аэропорт Сан-Франциско с этой недели прекратил продажу питьевой воды в традиционных пластиковых бутылках. Теперь пассажиры смогут приобретать воду только в емкостях из алюминия, стекла или специального биоразлагаемого пластика, а также бесплатно наполнять многоразовые бутылки в питьевых фонтанчиках.

Запрет пока не коснулся чая, сока, газированной воды и других напитков, сообщает пресс-служба аэропорта.

Пользующиеся аэропортом Сан-Франциско пассажиры ежегодно оставляют более 12 тысяч тонн отходов, в том числе около 3 миллионов бутылок из-под воды. По мировой статистике, менее четверти пластиковых бутылок идет в переработку, и этот процент продолжает уменьшаться. Подавляющее большинство контейнеров из пластика попадает на свалки, где они способны пролежать не разлагаясь несколько сотен лет.