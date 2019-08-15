Житель Орегона не платит налоги из-за поддержки государством абортов

В Орегоне идет судебный процесс по делу Майкла Боумана, который уже почти два десятка лет не платит подоходный налог. Подсудимый и его адвокат объясняют ситуацию тем, что Боуман не желает, чтобы правительство тратило его деньги на финансирование абортов, и считает, что Первая поправка и Конституция штата дают ему право на освобождение от налогов по религиозным убеждениям. Однако федеральные обвинители не согласны с ними и называют 54-летнего орегонца злостным нарушителем закона, пишет издание The Oregonian.

По информации издания, одной из причин, по которой Боуман стал непримиримым противником абортов, стала полученная в юности психологическая травма. Когда его 17-летняя подруга забеременела, ее родители заставили девушку сделать аборт, и Майкл не имел никакой возможности повлиять на их решение. Это происшествие вызвало у Боумана тяжелую депрессию.

Следует сказать, что федеральные законы запрещают правительству финансировать аборты (за исключением случаев изнасилования, инцеста или угрозы для жизни матери). Однако адвокат Боумана Мэттью Шиндлер процитировал в суде документ Конгресса, из которого следует, что в 2014-15 финансовом году 450 миллионов долларов из государственного бюджета ушло на поддержку организации Planned Parenthood, которая помимо прочих методов планирования семьи практикует проведение абортов.

Боуман не платит налоги почти 20 лет и, как сообщается в деле суда, задолжает государству $356 857. В своих видео на YouTube Боуман сравнивает уплату налогов, которые идут на аборты, с выдачей евреев гражданами нацистской Германии.