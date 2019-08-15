Появление в семье ребенка — событие не только радостное, но и дорогостоящее. В особенности это утверждение верно для США, где новоиспеченной матери на выходе из госпиталя вместе с младенцем вручают счет с пятизначной суммой.

Однако в разных частях Америки прибавление в семье бьет по карману с разной силой. В каком же штате лучше всего заводить детей? На этот вопрос попытались ответить специалисты портала WalletHub. Они сравнили все 50 штатов (не забыв и про округ Колумбия) по 30 показателям, таким как стоимость и доступность акушерских услуг, количество врачей, а также приспособленность местной инфраструктуры к комфортному проживанию семей с детьми.

На первом месте по совокупности всех показателей оказался Вермонт, который отличился самым большим количеством врачей-педиатров на душу населения. Второе место занял Массачусетс, опять же благодаря развитой системе здравоохранения: показатели смертности младенцев у этого штата оказались лучшими в стране. За ними следует Северная Дакота, чьи учреждения здравоохранения были признаны хоть и не самыми лучшими, но одними из наиболее доступных по ценам. Также в десятку лидеров вошли Род-Айленд, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Вашингтон, Колорадо, Коннектикут и Юта.

Теперь о печальном: самым худшим штатом для будущих родителей был назван Миссисипи. В нем ощущается явная нехватка акушеров и гинекологов, следствием чего стала самая высокая в стране детская смертность. Кроме этого штата, в замыкающую десятку вошли Алабама, Южная Каролина, Луизиана, Оклахома, Джорджия, Арканзас, Невада, Флорида и Западная Вирджиния.

Калифорния оказалась в середине рейтинга WalletHub, на 21-м месте. У «Золотого штата» отличные оценки по удобству для семей с детьми и качеству здравоохранения, однако статистику ему портит самая высокая в США стоимость медицинских услуг.