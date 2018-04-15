Христианские идеалы не позволяют программисту давать деньги на аборты

Федеральный судья Майкл Мосман снял обвинения в уклонении от уплаты налогов с 53-летнего программиста из Коламбия-Сити (штат Орегон) Майкла Боумана.

Боуман не платил федеральный подоходный налог с 1999 года, объясняя это тем, что христианские идеалы не позволяют ему давать деньги системе, которая финансирует аборты. В своем видео на YouTube Боуман сравнил уплату налогов, которые идут на аборты, с выдачей евреев гражданами нацистской Германии.

Как сообщает издание OregonLive, после заявления Боумана о прекращении выплат Налоговая служба принялась снимать деньги с банковского счета отказника. Но программист проявил смекалку – перестал депонировать чеки, полностью обналичивая их в банке. Баланс счета Боуман также держал минимальным, чтобы сотрудники IRS не могли удерживать с него пени и штрафы. Обвинение пыталось доказать, что таким образом верующий уклонялся от уплаты налогов, однако судья оправдал «налогонеплательщика». В настоящий момент мужчина задолжал государству $356 857.

Однако война, которую Боуман ведет с Налоговой службой, вряд ли завершится на этом, отмечает The Sacramento Bee.