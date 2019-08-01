Трамп предложил Путину помощь в тушении пожаров в Сибири

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Владимиром Путиным предложил оказать помощь Российской Федерации в борьбе с лесными пожарами, бушующими в Сибири. Об этом сообщает администрация президента РФ.

“Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке. Владимир Путин ответил, что российская сторона при необходимости им воспользуется. При этом Владимир Путин информировал своего американского коллегу, что уже сейчас в Сибири создана мощная авиагруппировка для борьбы с пожарами. По докладам МЧС России, с определёнными сложностями, но при этом решаются вопросы с дозаправкой и размещением самолётов и вертолётов”, – говорится в официальном релизе Кремля.

По словам российский чиновников, президент Путин оценил желание американского лидера “как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами”.

Также Трамп и Путин обговорили продолжение контактов “как в телефонном формате, так и при личных встречах”.

Напомним, что ранее российские чиновники обращались к своим американским коллегам с предложением о помощи во время калифорнийских пожаров, бушевавших в штате.