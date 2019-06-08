Несмотря на недовольство многими аспектами президентской работы Дональда Трампа, 54 процента американцев считают, что он победит на выборах 2020 года и будет избран на второй срок. Об этом говорят результаты опроса общественного мнения, проведенного недавно по заказу новостного агентства CNN.

В качестве причин для одобрения Трампа большинство сторонников президента назвали его успехи в подъеме экономики и возрождении среднего класса. 70% опрошенных считают, что экономика США находится в хорошей форме, а 52% ставят это в заслугу действующему президенту.

Однако деятельность Трампа в сферах внешней торговли, внешней политики и иммиграции поддерживает заметно меньшее число американцев — около 41%.

Интересно, что те из опрошенных, кто высказался против Трампа, назвали основным поводом для этого не его профессиональные неудачи, а личное поведение: по их мнению, Дональд Трамп «лжец», «расист», «некомпетентен» и «не ведет себя как президент».