Компания Amazon выступила с необычной бонусной программой для своих работников: она помогает им открывать собственные стартапы по доставке посылок. Сотрудникам, решившим попробовать свои силы в бизнесе, предоставляется финансирование в размере до $10 000 плюс сумма заработка за последние три месяца.

Помимо этого, они могут рассчитывать на поддержку бывшего работодателя в обеспечении постоянного объема заказов, а также на приобретение автомобилей, униформ и страховки по специальным ценам.

Благодаря программе фирм-партнеров, которая действует в Amazon с июня 2018 года, было создано более 200 новых малых предприятий, в которых получили работу тысячи местных водителей. В этом году ожидается появление еще нескольких сотен фирм, основанных бывшими сотрудниками Amazon. Участвовать в этой программе теперь могут и работники филиалов Amazon в Великобритании и Испании.

«К программе партнеров по доставке проявили интерес десятки тысяч людей, в том числе многие из наших работников, – сказал старший вице-президент по международным операциям Amazon Дейв Кларк. – Мы узнали от сотрудников, что они хотят участвовать в программе, но переход дается им тяжело. Теперь у сотрудников, которых привлекают бизнес, есть возможность открыть собственное дело».