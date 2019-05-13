Русскоязычная диаспора Северной Калифорнии собралась 4 мая в Сан-Франциско для того, чтобы отметить 74-ю годовщину победы над фашистской Германией. Бессмертного полк в Сан-Франциско проходит пятый год подряд.



Видео: Aleks Biker

Активисты организовали автомотопробег к памятникам героям Второй мировой войны, а также прошли маршем к местной достопримечательности – Золотому мосту.

Участники мероприятия рассказали о своих предках, прошедших все тяготы фронтовой жизни.

«Мой папа в 45-м году встретил День победы на Таймс-Сквер, в Нью-Йорке, потому что они получали по ленд-лизу последние корабли-тральщики, которые потом расчищали от мин Черное и Балтийское моря, – сказала Галина Бочарова, ежегодно участвующая в шествии. – Поэтому этот день важен для меня. Наш народ праздновал, празднует и будет праздновать этот великий праздник народов мира».

Один из участников пробега рассказал о своих родителях, живших в Германии и участвовавших в операции «Миф» группы контрразведки СМЕРШ, в результате которой были обнаружены и сожжены останки Адольфа Гитлера и его соратников.

Выходец из Грузии принес на шествие грузинский флаг и черно-белое фото одного из героев войны – младшего сержанта РККА Мелитона Кантарии, водрузившего советский флаг на Рейхстаг. Он рассказал о связях своей семьи со знаменитым героем.

К манифестантам также присоединился американский военный Джон Глемми.

«Благодаря жертвенности русского народа и помощи союзников удалось победить нацистскую военную машину», – сказал он.