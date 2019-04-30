Русское географическое общество (РГО) совместно с несколькими крупными бизнесменами России намеревается отреставрировать историческую православную часовню на территории калифорнийского заповедника Форт-Росс. Идея прозвучала на заседании Попечительского совета РГО, прошедшем в Санкт-Петербурге под председательством президента РФ Владимира Путина.

По словам Министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича, Форт-Росс является «площадкой активного неформального диалога между общественностью России и США».

«Когда Сергей Кужугетович обратился к нам с предложением поддержать реконструкцию исторической церкви на территории Форт-Росса, мы не потратили много времени на размышления и, конечно, дали добро», – рассказал член Попечительского совета Николай Токарев, президент ПАО «Транснефть». По его словам, предстоящий проект станет «не только вкладом в воссоздание исторического облика Форт-Росса, но и реализацией миссии диалога, центра притяжения всех, кому небезразличны российско-американские отношения».

Председатель совета директоров биофармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals Фредерик Паулсен поддержал идею реконструкции культурного сооружения, заявив, что историю российско-американских отношений забывать не стоит.

Паулсен отметил, что деревянные постройки Форт-Росса являются уникальными, однако власти США не выделяют достаточно средств на их содержание.

«Много лет Россия и Америка сохраняли дружеские отношения, и в сегодняшнем политическом климате важно напоминать людям об этом. Я намерен поддерживать реконструкцию часовни крепости Форт-Росса и призываю других членов РГО присоединиться к этому проекту», – заявил он.

По информации из российских СМИ, с 2010 года россияне вложили в развитие заповедника около $1,5 млн. Благодаря этому культурный объект приобрел свой нынешний вид и привлек к себе тысячи туристов.

Напомним, что при администрации губернатора Шварценеггера Форт-Росс едва не был закрыт из-за недостатка финансирования.

В Попечительский совет Русского географического общества входят известные российские политические деятели и бизнесмены, в том числе Виктор Вексельберг, Герман Греф и Олег Дерипаска. Председателем Попечительского совета является глава Российской Федерации Владимир Путин, а президентом Русского географического общества – министр обороны РФ Сергей Кужугетович.