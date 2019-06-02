Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа за приглашение совершить официальный визит в Вашингтон. Об этом сообщает администрация президента Украины.

Глава государства также подчеркнул, что проект закона об усилении поддержки Украины, который был представлен в Палате представителей Конгресса США, является важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве двух стран.

«Спасибо Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку территориальной целостности Украины», – отметил Владимир Зеленский.

Как известно, проект закона «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности» направлен на усиление обороноспособности нашего государства, в частности путем передачи вооружений, продажи летальных оборонных средств ВСУ, а также усиление возможностей Украины противостоять российским кибератакам.

Перечень видов вооружений, которые могут быть переданы Украине, дополняется противотанковыми, противокорабельными и противовоздушными системами. Также в документе предусмотрено предоставление нашему государству статуса главного военно-политического союзника США.

Трамп стал одним из первых президентов, поздравивших Зеленского с победой на выборах.