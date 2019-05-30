27 мая 2019 года машина, в которой житель Сакраменто Павел Буц со своей семьей возвращался домой, потеряла управление и перевернулась из-за того, что другой водитель «подрезал» ее. Жена Павла Елена и пятеро их детей получили тяжелые травмы и попали в госпиталь, но сам Павел в аварии не выжил.

Фото: GoFundMe

Согласно информации, размещенной на сайте GoFundMe, Елена и девятилетний Кирилл по-прежнему в больнице. У Елены раздроблена нога, а у Кирилла в нескольких местах сломаны позвоночник и ключица. Остальные дети — Эндрю (13 лет), Макс (11), Ана (8) и Кэти (6) — постепенно поправляются, но все еще находятся в состоянии шока от пережитой аварии и потери отца.

Все, кто в состоянии оказать осиротевшей семье денежную помощь, могут сделать это через страницу на сайте GoFundMe. И материальная, и моральная поддержка будут приняты с большой благодарностью. Для затрат на похороны и поддержание семьи требуется $150 тыс.

Согласно сайту Lifeandlegacyservice.com, похороны пройдут в помещение Первой славянской баптистской церкви г. Шарлотт (Северная Каролина).