Житель Филадельфии Тимурбек Хасанов признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, действовавшей в Северной Вирджинии и других штатах. В ходе этой схемы были украдены тысячи номеров кредитных и дебетовых карт, а Почтовая служба и финансовые учреждения потерпели прямые убытки на сумму в 500 000 долларов. Потенциальные потери составили как минимум 3,5 млн долларов, сообщает Федеральная прокуратура штата Вирджинии.



Согласно судебным документам, 38-летний Тимурбек Хасанов участвовал в мошеннической схеме как минимум с шестью сообщниками. Преступники устанавливали на заправочные колонки устройства, известные как «скиммеры» – которые собирали информацию о банковских картах покупателей, – а затем изготавливали свои собственные карты с украденными номерами. Затем эти карты использовались в банкоматах Северной Вирджинии и других штатов для получения наличных, а также в отделениях Почтовой службы США для приобретения платежных поручений. С мая по август 2017 года Хасанов с помощью карт с украденными номерами незаконно получил в банкоматах наличные на сумму не менее $5 100, а также приобрел почтовые платежные поручения на сумму не менее $6 200.

Хасанов признал себя виновным в банковском мошенничестве и мошенничестве с денежными переводами, каждое из которых грозит тюремным заключением сроком до 30 лет, а также в краже личных данных с отягчающими обстоятельствами, которая наказывается обязательным тюремным сроком в 2 года. Реальные приговоры за федеральные преступления, как правило, мягче максимального наказания. Приговор выносится окружным судьей с учетом федеральных рекомендаций и других предусмотренных законодательством факторов.

По делу также проходили представители армянско-русской мафии в США – Рудольф Мехакиян, Армен Саплексян, Анатолий Зинченко и Мушег Мелконян. Они получили тюремные сроки от 3 до 7 лет.