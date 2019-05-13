Как сообщила Иммиграционная и таможенная полиция США, 46-летний Александр Зеляковский из Нью-Йорка в понедельник был приговорен к 34 месяцам заключения в федеральной тюрьме за хранение наркотиков с целью распространения.

25 августа 2018 года пикап Зеляковского был остановлен сотрудником Дорожной полиции Колорадо по дороге в Неваду на фестиваль «Burning Man». При досмотре, на который Зеляковский дал согласие, полицейский обратил внимание на необычно тяжелую заднюю дверь кузова. Под обшивкой двери обнаружилось значительное количество наркотических веществ: 1125 граммов экстази, 376 граммов псилоцибиновых грибов, 229 граммов кокаина, 331 грамм кетамина и 0,0173 грамма ЛСД.

Это был не первый арест Зеляковского за хранение наркотиков: в декабре 2017 года он был задержан Департаментом полиции Нью-Йорка с сумкой, в которой находились 11 000 долларов наличными и несколько ампул с кокаином. По просьбе обвиняемого процесс по этому делу также проходил в штате Колорадо.

«Этот наркодилер получал огромные прибыли, продавая нелегальные наркотики в нескольких штатах, – сказал специальный агент Отдела расследований Министерства внутренней безопасности Стивен Кейджен. – Теперь он лишился своих доходов и потерял свободу на 34 месяца».