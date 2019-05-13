Сотрудники ICE депортировали из Соединенных Штатов сексуального преступника — гражданина России, нелегально находившегося в стране. Он покинул США коммерческим рейсом из аэропорта Сиэтла после того, как был осужден за хранение детской порнографии, общение с несовершеннолетним с аморальными целями, кражу со взломом и нарушение иммиграционных законов.

Фото: ICE

«Каждый год ICE депортирует тысячи иностранцев, и делает это гуманно и в полном соответствии с американскими законами и международными соглашениями. Несмотря на попытки вмешательства со стороны штатов и местных властей, ICE продолжит свою миссию по контролю за соблюдением иммиграционных законов США. Для выполнения этой миссии ICE будет в полной мере использовать имеющиеся в ее распоряжении средства на всей территории страны. Попытки помешать операциям ICE лишь создают дополнительную угрозу безопасности, добавляют задержки и тратят деньги налогоплательщиков», – сказал исполняющий обязанности директора отделения ERO в Сиэтле Брайан Уилкокс.

Без содействия местных властей возможности ERO по выполнению своей миссии будут ограничены, и опасные нарушители-иностранцы смогут оставаться на наших улицах и продолжать совершать преступления. Скорейшая депортация этих нарушителей способствует повышению общественной безопасности и экономит бюджетные средства, сообщается на сайте Иммиграционной и таможенной полиции США.

Миссия Отдела депортаций (ERO) заключается в выявлении, аресте и выдворении иностранных граждан, представляющих риск для национальной или общественной безопасности.