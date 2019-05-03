Министерство здравоохранения и социальных служб (HHS) опубликовало окончательный 440-страничный вариант правила о свободе совести, защищающего врачей, пациентов и медицинские учреждения от дискриминации по признаку личных убеждений.

Новое правило было разработано в соответствии с обещаниями президента Трампа защищать фундаментальные и неотъемлемые права человека на свободу совести и вероисповедания. Оно позволяет медицинским работникам не опасаться увольнения, если они по личным убеждениям отказываются участвовать в таких процедурах как прерывание беременности, стерилизация или эвтаназия. Пациенты также имеют право отказываться от определенных медицинских процедур, включая скрининг и лечение психических расстройств у детей.

«Данное правило защищает медицинские учреждения и врачей, которые отказываются участвовать в действиях, идущих вразрез с их совестью, – сказал директор Отдела гражданских прав Министерства здравоохранения Роджер Северино. – Защита свободы совести и вероисповедания — это не просто поощрение равноправия в здравоохранении, это закон».

Однако ЛГБТ-активисты выступают против нового правила HHS, высказывая опасения, что оно затруднит для трансгендеров поиск услуг гормональной терапии и других процедур по смене пола.