По мнению президента, у такого альянса есть «огромный потенциал», передает Голос Америки.

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что прочный союз между Россией и США мог бы послужить делу безопасности всего мирового сообщества. Трамп написал об этом в Твиттере, вновь вернувшись к теме своей вчерашней беседы с Владимиром Путиным.

«Очень хороший телефонный разговор (состоялся) вчера с российским президентом Путиным. (Существует) огромный потенциал для хороших/превосходных отношений с Россией – несмотря на то, что вы читаете и смотрите в фейковых новостях. Посмотрите только, как они ввели вас в заблуждение о “сговоре с Россией”. Мир может стать лучше и безопаснее», – говорится в твите президента.

Трамп уже комментировал разговор с Путиным в пятницу. Он ответил на вопросы журналистов по итогам встречи со словацким премьер-министром Петером Пеллегрини, которая вчера прошла в Белом доме. По словам Трампа, главной темой беседы с Путиным стала ситуация в Венесуэле. Он охарактеризовал тон разговора как «очень позитивный».

Отвечая на вопрос журналиста о том, говорил ли он Путину о нежелательности российского вмешательства в президентскую кампанию 2020 года, Дональд Трамп сказал: «Мы это не обсуждали».