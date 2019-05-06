Судебное дело жителя Сан-Франциско Игоря Перлова иллюстрирует непростую проблему: что делать с людьми, которые не совершили серьезного преступления, но представляют потенциальный риск для окружающих. Об этом пишет San Francisco Chronicle.

ФОТО: The Chronicle

В августе прошлого года Перлов позвонил в местное отделение ФБР и сообщил, что у него под кожей вшит чип, который запрограммировал его на массовое убийство. Узнав, что у Перлова есть легально приобретенное оружие, в том числе винтовка с оптическим прицелом, полиция немедленно арестовала его и поместила под принудительное психиатрическое наблюдение.

Через две недели Игорь вышел из госпиталя, однако вскоре попал в тюрьму по обвинению в незаконном хранении боеприпасов — в соответствии с законами Калифорнии после выявления психического расстройства ему было запрещено иметь огнестрельное оружие и патроны.

Сам 31-летний Перлов заявляет, что не имеет психических расстройств и не представляет угрозы для общества. Звонок в ФБР, по его словам, был глупой шуткой, совершенной под воздействием амфетамина. Расследование также не выявило никаких свидетельств того, что он намеревался совершить преступление. Однако ФБР и полиция, учитывая совокупность обстоятельств — заявление о намерении совершить убийство, наличие винтовки и пистолетов, а также близость начальной школы к зданию, где проживал Перлов — были вынуждены отреагировать.

Сейчас Перлов находится в тюрьме округа в ожидании суда. Если он будет признан виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Однако суд не может заставить его пройти психиатрическое лечение — законы о принудительном лечении действуют только в отношении людей, которые не в состоянии заботиться о себе, отмечает издание.