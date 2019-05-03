Президент Дональд Трамп утром в пятницу пообщался по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. Разговор длился более часа. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Белый дом.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, Трамп и Путин обсудили возможность заключения нового многостороннего соглашения о контроле за ядерными вооружениями между США, Россией и Китаем.

Кроме того, по словам Сандерс, в качестве альтернативы рассматривается продление действующего американо-российского договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Сандерс добавила, что президенты США и России также обсудили ядерное разоружение на Корейском полуострове, политическую ситуацию в Венесуэле и обстановку в Украине.

“Владимир Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договорённостей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта”, – рассказали в Кремле.

Кроме того, Трамп и Путин «кратко» поговорили о расследовании спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. По словам Сандерс, этот вопрос был затронут «в контексте завершения расследования».

Еще президенты обсудили торговлю между двумя странами.

“Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности”, – сообщает пресс-служба Кремля.

Уровень американо-российского товарооборота, как сообщают в Белом доме, вырос с 2017 года, когда Дональд Трамп стал президентом США.

«В целом, это был позитивный разговор», ­– отметила Сандерс.

Днем в пятницу Трамп прокомментировал беседу с Путиным в своем Твиттере.

«У меня состоялся продолжительный и очень хороший разговор с российским президентом Путиным. Как я всегда и говорил – еще задолго до того, как началась “охота на ведьм” – налаживание отношений с Россией, Китаем и всеми (другими странами) – это хорошо, это не плохо… Мы обсудили торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль за ядерными вооружениями и даже «российскую фальшивку». Очень продуктивная беседа!», – отметил президент.

Разговор глав государств состоялся по инициативе американской стороны.

“Обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество. Президенты высказались за развитие взаимовыгодных торгово-инвестиционных связей. Подтверждён обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности”, – говорится в официальном сообщении российской стороны.

Условлено о продолжении контактов на различных уровнях. Главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер.