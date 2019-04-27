После этого россиянка Мария Бутина должна быть депортирована в РФ, передает Голос Америки. Российский МИД протестует.



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Федеральный суд в Вашингтоне в пятницу приговорил Марию Бутину к 18 месяцам тюремного заключения с последующей депортацией. В декабре Бутина признала вину в сговоре с российским чиновником с целью оказания влияния на республиканцев и консервативных политических активистов в США.

Судья Таня Чуткан зачла при вынесении приговора время, которое Бутина уже отсидела в американской тюрьме, начиная с июля 2018 года. После отбытия наказания в декабре 2019 года россиянку депортируют на родину.

Обвинение просило приговорить Бутину к 18 месяцам заключения. Судья Чуткан согласилась с требованием прокуратуры.

Бутина признала свою вину в сговоре с целью ведения деятельности в качестве иностранного агента и согласилась сотрудничать со следствием.

По словам Минюста, Бутина работала с российским чиновником и двумя американскими гражданами, пытаясь внедриться в ряды Национальной стрелковой ассоциации – влиятельного оружейного лобби, тесно связанного с политиками-республиканцами, в том числе с президентом Дональдом Трампом. Ее целью было повлиять на американскую политику в отношении России.

Мария Бутина, бывшая студентка Американского университета в Вашингтоне, перед вынесением приговора попросила судью о снисхождении и выразила раскаяние в своих действиях. «У меня три высших образования, однако сейчас я являюсь преступницей без работы и без денег», – сказала девушка. Она добавила, что приносит «глубокие извинения» за содеянное.

Между тем, в субботу стало известно, что Президент Национальной стрелковой ассоциации объявил об отставке. Известие пришло на фоне подозрений руководства NRA в финансовых злоупотреблениях.