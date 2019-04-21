Семья иммигрантов потеряла все имущество в пожаре

Ранним утром 4 марта 2019 года дом Веры и Омурбека Батырхановых из Портленда загорелся из-за неисправности электрической проводки. После тушения огня остались лишь обгоревшие вещи и частично разрушенный дом.

Пожар начался в прачечной и заполнил дымом все строение. К счастью, пожарные смогли взять огонь под контроль в течение часа. По предварительным подсчетам, причиненные убытки составили не менее $150 000. Соседний дом также получил повреждения.

По словам пожарных, датчики дыма сработали как положено и разбудили жильцов, позволив им вовремя выбраться наружу.

Как сообщил телеканалу KOIN 6 представитель полиции, пожар, судя по всему, начался из-за проблемы с электричеством, однако массивные разрушения в гараже затрудняют ведение расследования.

К счастью, Омурбек, Вера и их дочь не пострадали, но большинство их вещей пришли в негодность. Теперь им предстоит долгий процесс восстановления.

У Омурбека и Веры Батырхановых четверо детей и восемь замечательных внуков, которые очень любили их дом. Этот дом был семейным сокровищем и местом многих встреч, праздников, а порой полуночных бесед за чашкой чая. Вся семья тяжело переживает эту потерю.

Вера хорошо известна в славянской общине Портленда как преподаватель игры на фортепиано и наставник детей.

Семья просит поддержать их на сайте GoFundMe.