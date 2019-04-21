Из-за высокой стоимости проживания в «Золотом штате» многие калифорнийцы, в особенности из бедных слоев населения, переезжают, чтобы попытать счастья в других уголках Америки. На замену им приходят жители других штатов, однако основную часть прибывающих в Калифорнию составляют не американцы, а иммигранты.

Наиболее привлекательной для приезжих является Южная Калифорния — к примеру, в округе Сакраменто выходцы из других стран составляют 27% взрослого населения, а в округе Лос-Анджелес — почти половину.

Тем не менее, среди западных регионов страны Калифорния может похвастаться относительно высоким количеством жителей, родившихся в этом штате — около 40%.

Для тех, кто интересуется демографической статистикой Соединенных Штатов, журнал Governing подготовил подробную интерактивную карту, отображающую процент коренных жителей данного штата по округам. Ознакомиться с ней можно на сайте издания.