Российское посольство в Вашингтоне ответило на доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве в выборы президента США докладом о русофобии в стране. В 120-страничном документе с броским названием RUSSIAGATE HYSTERIA собраны публикации в СМИ о российском вмешательстве в выборы, пишет Голос Америки.

На сайте дипломатического представительства выложен 120-страничный документ под названием “Рашагейт-истерия: Дело о серьёзной русофобии”.

В тексте собраны публикации американских СМИ и заявления политиков, упоминающие вмешательство России в президентские выборы. Перечислены как доказанные факты, так и мнения и подозрения в этом. В качестве опровержения указаны сообщения различных чиновников и политиков и публикации в других американских изданиях, в которых выражается другая точка зрения на представленные заявления.

В качестве эпиграфа к докладу выбрана цитата из книги американского сенатора 1960–1970-х годов Уильяма Фулбрайта, написавшего, что если американская демократия будет разрушена, то не русскими или китайцами, а самими американцами, и фрагмент пресс-конференции президента России Владимира Путина.

В докладе утверждается, что с 2016 года только в четырёх крупных российских СМИ вышли более 8000 публикаций о вмешательстве России в выборы. Посольство считает, что расследование Мюллера не нашло доказательств вмешательства России (на самом деле это не так. – Радио Свобода) и призвало американских партнёров восстановить отношения между Вашингтоном и Москвой. “Мы надеемся не только на нормализацию отношений, но и на излечение политического дискурса в самой Америке”, – говорится в тексте.