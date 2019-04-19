Отношения между религией и государственным устройством с самого момента основания США остаются предметом многочисленных споров и судебных исков. Несмотря на то, что отец-основатель Томас Джефферсон упоминал в своих работах «стену, разделяющую Церковь и Государство», в интерпретациях положений Конституции Верховным судом эта стена превратилась скорее в забор со множеством калиток.

Одной из общественных организаций, защищающих конституционный принцип отделения церкви от государства, является основанный в 1978 году в Висконсине Фонд свободы от религии (FFRF). Юристы фонда оспаривают случаи поддержки и пропаганды религии в публичных школах и других государственных учреждениях.

Недавней победой FFRF стала отмена ежедневного объявления фразы «Боже, благослови Америку» по системе трансляции в начальной школе в Спрингфилде (штат Пенсильвания).

«Регулярно повторяемое в школьной обстановке религиозное сообщение нарушает Первую поправку, которая запрещает государственным школам распространять, поддерживать и пропагандировать религию», – указал юрист FFRF Крис Лайн в письме к суперинтенданту Энтони Барберу.

Школьный округ Спрингфилда согласился с доводами Фонда свободы от религии. Объявление слов «Боже, благослови Америку» в школе Sabold Elementary было прекращено. В остальных школах округа подобная практика в настоящее время также отсутствует.