Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь заявил, что с него уже сняты все подозрения, связанные с выборами 2016 года, хотя и он сам, и вся американская общественность пока ждут публикации почти 400-страничного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о российском вмешательстве в выборы. Об этом сообщает Голос Америки.

Президент написал в «Твиттере», что Мюллер и генеральный прокурор Уильям Барр, ознакомившийся с текстом доклада, «уже постановили, что ни сговора, ни воспрепятствования правосудию не было». По словам Трампа, «эти преступления совершили» его соперница-демократ Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии и «грязные копы», как он называет бывших высокопоставленных сотрудников американских правоохранительных органов. «Проведите расследование в отношении тех, кто проводил расследование», – призвал он.

В Вашингтоне рассчитывают, что Барр может обнародовать версию доклада с купюрами уже на этой неделе. Три недели назад генпрокурор представил четырехстраничное резюме доклада, в котором говорится, что спецпрокурор Мюллер не нашел свидетельств сговора между предвыборным штабом и Россией, но не пришел к определенному выводу по вопросу о воспрепятствовании правосудию.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, выступая в воскресенье в эфире Fox News, заявила, что, по ее мнению, публикация доклада не нанесет вреда репутации президента.

Глава Юридического комитета Палаты представителей Джеррольд Надлер, выступая в воскресенье на канале CNN, вновь заявил, что Барру следует представить конгрессменам полный текст доклада и сопутствующие материалы. Генпрокурор отказывается это делать.

По мнению Надлера, хотя Барр и счел, что нет оснований для выдвижения обвинений в воспрепятствовании правосудию в отношении президента, это решение не должно остаться без повторного анализа.

Демократы начали новые расследования в отношении Трампа, что вызвало возмущение у президента. В субботу он написал в «Твиттере»: «С какой стати у радикальных левых демократов в Конгрессе должно быть право предпринять новую попытку и провести проверку доклада Мюллера, который обошелся в 35 000 000 долларов и занял два года».